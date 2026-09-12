Este trabajador de El Palmar destapa la falta de licencias de la mayoría de los chiringuitos

Un trabajador de El Palmar admite que solo cuatro chiringuitos tienen licencia y que la mayoría opera de forma irregular en la zona.

En una de las calles con más concentración de chiringuitos de El Palmar, un trabajador vinculado a la zona desde hace 62 años resume con una frase contundente la situación del lugar: según su versión, únicamente cuatro establecimientos cuentan con licencia, mientras que el resto funciona sin ella.

La conversación surge a raíz de un cartel colocado en los aseos de un aparcamiento, en el que figura el nombre de uno de los chiringuitos de la zona, Nikkei. El trabajador aclara que, pese a lo que indica el cartel, ese espacio no es en realidad parte del negocio, sino unos simples aseos junto a un almacén de bebidas.

Según explica, tanto los baños como el aparcamiento cuentan con autorización: habrían sido avalados por Costas y por los propietarios del parking, sobre una propiedad para la que el Estado habría otorgado una concesión de 80 años a su dueño. Es precisamente ese entramado de autorizaciones y concesiones el que, a su juicio, permite que negocios como este operen aunque, según él mismo reconoce, carezcan de licencia municipal.

El Ayuntamiento, entre precintos y falta de control

Preguntado por el papel del Ayuntamiento en todo este proceso, el trabajador resta importancia a su actuación, pese a que tanto el anterior equipo de gobierno municipal como el actual han precintado en distintas ocasiones el chiringuito en cuestión. Cuando la periodista le traslada esa información, el trabajador responde con cierta ironía, dando a entender que ella podría tener más datos al respecto que los propios dueños del negocio.

"Todos pagamos y estamos de ilegal"

La entrevista termina con una frase que, según el propio trabajador, resume la situación general de El Palmar: asegura que en la zona conviven negocios legales e ilegales por igual, y que, pese a esa irregularidad generalizada, todos acaban pagando de una forma u otra por mantener su actividad. Una confesión que retrata, desde dentro, el nivel de descontrol administrativo que rodea a los chiringuitos de la zona.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido