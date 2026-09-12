Un guía turístico responde a los vecinos de Barcelona que le llaman sinvergüenza por traer turistas

Un guía turístico que conducía a un grupo de 19 personas junto a la Sagrada Familia respondió a las críticas vecinales por la masificación turística: defendió su trabajo y recordó que el turismo sostiene buena parte de la economía local.

El entorno de la Sagrada Familia se ha convertido en uno de los puntos más concurridos de Barcelona, con numerosos grupos de turistas que se acercan al templo incluso sin disponer de entrada para visitar su interior. Esta situación ha generado tensión con parte del vecindario, que lleva tiempo mostrando su malestar por la presencia constante de visitas guiadas en la zona.

En este contexto se sitúa el testimonio recogido por Equipo de Investigación en una entrega emitida en 2024. Sus periodistas hablaron con un guía turístico que en ese momento conducía a un grupo de 19 personas por los alrededores de la basílica, sin acceso al interior del templo. Preguntado directamente por las críticas de los vecinos, el profesional no dudó en defender su trabajo.

"No lo entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas"

El guía relató que, en su día a día, son los propios vecinos quienes le presionan mientras realiza su labor, indicándole por dónde no debe pasar con el grupo. Ante esa situación, expresó su incomprensión por recibir críticas e insultos simplemente por hacer su trabajo, que consiste, según explicó, en acompañar a los visitantes que llegan a la ciudad.

El turismo, entre el rechazo vecinal y el sostén económico

Más allá de defender su propia labor, el guía puso el foco en la importancia económica del turismo para la ciudad. Advirtió de que, sin la llegada de visitantes, faltaría financiación para servicios como la Seguridad Social, y consideró contradictorio que se quiera aprovechar lo positivo del turismo mientras se rechaza todo lo que lo acompaña. A su juicio, exigir los beneficios económicos del sector sin asumir sus efectos secundarios resulta, en sus propias palabras, "ridículo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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