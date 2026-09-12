Así factura 30 millones de euros al año el empresario que vende el Camino de Santiago por etapas

Joseba Menoyo fundó una agencia especializada en el Camino de Santiago que facturó 25 millones de euros en 2023 y prevé alcanzar los 30 millones este año, vendiendo la peregrinación como un paquete turístico "todo incluido".

El Camino de Santiago ya no es solo una experiencia espiritual o deportiva: para algunos empresarios se ha convertido en un producto turístico capaz de generar decenas de millones de euros al año. Equipo de Investigación ha puesto el foco en uno de los casos más llamativos de esta nueva industria: la de un empresario que prevé cerrar el ejercicio con 30 millones de euros de facturación gracias a la venta de paquetes vacacionales pensados para hacer el Camino "sin complicaciones".

Detrás de este éxito está Joseba Menoyo, un empresario cántabro que fundó su primera compañía especializada en la ruta jacobea en 2016. Con el tiempo, amplió su actividad a otros senderos con una segunda marca centrada en el turismo de senderismo. Ambas empresas ofrecen a los caminantes un servicio integral: traslados hasta el punto de partida, transporte de equipaje entre etapas, alojamiento reservado con antelación, seguros y hasta visitas culturales en los pueblos de paso.

El propio empresario resume con optimismo la evolución de su negocio: tras cerrar 2023 con 25 millones de euros en ventas, su previsión es alcanzar los 30 millones de euros de facturación este año, con el objetivo de seguir creciendo hasta los 35 millones en el ejercicio siguiente. Una cifra que da una idea del tamaño que ha adquirido el mercado del Camino "hecho fácil".

Un mercado internacional en pleno auge

Buena parte del éxito de este modelo de negocio se explica por el perfil de sus clientes: la inmensa mayoría son visitantes extranjeros que buscan vivir la experiencia del Camino sin renunciar a ciertas comodidades. La empresa aspira a alcanzar los 100.000 clientes en un único año, con un porcentaje muy elevado de viajeros procedentes de fuera de España.

Un nicho valorado en miles de millones de euros

El fenómeno de los "walking holidays" o vacaciones de senderismo, la categoría en la que se engloban estos paquetes, mueve ya un volumen de negocio que se cuenta en miles de millones de euros a nivel global, con tasas de crecimiento anual muy superiores a las de otros segmentos turísticos tradicionales. Esa tendencia al alza ha llevado a la compañía a incorporar tecnología basada en inteligencia artificial para gestionar reservas e incidencias, así como a ampliar su plantilla en España.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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