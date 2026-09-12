Una vecina de Madrid a punto de perder su casa por los pisos turísticos alza la voz

Antonia Castillo, vecina del edificio Tribulete 7 en Madrid, denuncia que una sociedad de inversión no le renovará el contrato para destinar su vivienda a uso turístico, en una ciudad que ya duplica a Berlín en pisos turísticos.

El negocio de los alquileres vacacionales no deja de crecer en Madrid, hasta el punto de que la capital española llegó a duplicar la cifra de pisos turísticos de Berlín. Este fenómeno, analizado por Equipo de Investigación en un reportaje sobre la "turismofobia" emitido en 2024, tiene consecuencias muy concretas para vecinos como los del edificio de la calle Tribulete número 7.

Los inquilinos de ese inmueble recibieron una comunicación de una sociedad de inversión inmobiliaria en la que se les informaba de que sus contratos de arrendamiento estaban a punto de expirar. La noticia no terminaba ahí: la empresa avisaba de que esos contratos no se renovarían y de que los vecinos debían abandonar sus viviendas.

"Me quieren quitar el techo para meter a un turista"

Antonia Castillo, una de las inquilinas afectadas, expresó así el sentimiento de rechazo que le genera esta situación. Para ella, la denuncia va más allá de su caso particular: considera que refleja un problema estructural, en el que las personas trabajadoras cada vez tienen más dificultades para poder pagarse un techo, pese a llevar años residiendo y pagando su alquiler con normalidad. Castillo abonaba unos 600 euros mensuales por su vivienda.

Cambiar de vida a los 57 años

La afectada explicó el impacto personal que supondría este desalojo: a sus 57 años, se vería obligada a mudarse a una habitación de alquiler, deshacerse de buena parte de sus pertenencias por falta de espacio para guardarlas e, incluso, plantearse un cambio de trabajo. Con una mezcla de indignación e ironía, llegó a imaginar un escenario extremo: tener que trasladarse a vivir a Ávila y desplazarse cada día en tren a Madrid, "disfrazándose" de vecina de la capital solo para que los turistas sigan percibiendo que el barrio conserva a sus residentes habituales.

La versión de la empresa inversora

Por su parte, la sociedad de inversión responsable del edificio defendió que su objetivo es desarrollar proyectos que aporten valor a la sociedad y que sean sostenibles. Cuando Equipo de Investigación trató de concertar una entrevista directa con la compañía, esta optó por enviar un comunicado en el que garantizaba que las viviendas serían rehabilitadas y mantendrían un uso residencial.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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