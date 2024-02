Isabel Lanza denunció a la organización de Alberto Varela por manipular, presuntamente, a su hija. Ella conoció a la empresa del 'maestro' espiritual porque le ofrecieron un trabajo como cocinera y posteriormente hicieron lo mismo con su hija: "Le ofrecieron ir a cocinar el mes de agosto a Marbella por 1.200 euros más alojamiento".

"Como estamos necesitadas, le dije que se fuera y que así teníamos un ingreso. Le dije 'eso sí, no te involucres con esta gente, si te dicen de tomar ayahuasca, no la tomes'", explicó. Así, al llegar septiembre, decidió que no iba a volver: "Me dijo que la iban a ascender e iba a ganar más y ya empezó a dejar de cogerme el teléfono".

La joven, sin embargo, contó a Equipo de Investigación que está allí por su propia voluntad y que "es hermoso lo que están haciendo" allí. "Nosotros trabajamos con más medicinas. Está el 'kambó', que es una ramita que hay que quemar la primera capa de la piel para aplicarla y luego he tomado el 'sapo bufo', que es totalmente diferente, lo hice en el césped y sentía el dolor de la tierra", indicó.