Una empresaria, sobre el negocio de pallets de mercancías devueltas: "He comprado camiones al 7% de su valor"

En un programa de 2022 de Equipo de Investigación, los reporteros de Glòria Serra entrevistaron a una empresaria que explicó el funcionamiento de las subastas de pallets con productos devueltos.

En España, es posible pujar simultáneamente por hasta 11 camiones, aunque esta opción está reservada exclusivamente a empresas y trabajadores autónomos.

La principal compradora de mercancías devueltas afirmó a los reporteros del programa que este tipo de negocio estaba perdiendo parte de su rentabilidad, detallando que "las subastas empiezan desde los 100 euros".

"He llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Por ejemplo, uno que costaba 100.000 euros lo compré por 7.000 y luego lo vendí por 10.000", desveló la empresaria. Sin embargo, admitió que actualmente los precios en las pujas estaban subiendo tanto que muchos compradores ofrecían más de lo que ella podra obtener en una reventa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.