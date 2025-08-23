Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Una empresaria, sobre el negocio de pallets de mercancías devueltas: "He comprado camiones al 7% de su valor"

En un programa de 2022 de Equipo de Investigación, los reporteros de Glòria Serra entrevistaron a una empresaria que explicó el funcionamiento de las subastas de pallets con productos devueltos.

Una empresaria, sobre el negocio de pallets de mercancías devueltas: "He comprado camiones al 7% de su valor"

En España, es posible pujar simultáneamente por hasta 11 camiones, aunque esta opción está reservada exclusivamente a empresas y trabajadores autónomos.

La principal compradora de mercancías devueltas afirmó a los reporteros del programa que este tipo de negocio estaba perdiendo parte de su rentabilidad, detallando que "las subastas empiezan desde los 100 euros".

"He llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Por ejemplo, uno que costaba 100.000 euros lo compré por 7.000 y luego lo vendí por 10.000", desveló la empresaria. Sin embargo, admitió que actualmente los precios en las pujas estaban subiendo tanto que muchos compradores ofrecían más de lo que ella podra obtener en una reventa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. El PP, incómodo con Bendodo: división y críticas dentro de su propio partido por llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil
  2. Los médicos palestinos se niegan a abandonar el hospital Al Shifa pese a las advertencias israelíes
  3. ¿Está volviendo Colombia al terrorismo de la época de las FARC?: laSexta analiza la situación tras el doble atentado
  4. Varios muertos y decenas de heridos tras volcar un autobús turístico al norte de Nueva York
  5. Grafiteros al límite: arriesgan su vida por ganar seguidores en redes sociales causando un daño millonario a las arcas públicas
  6. Cerrado un grupo de Facebook en el que hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento