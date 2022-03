¿Cuáles son las claves de la gasolina low-cost? Equipo de Investigación trató de averiguarlas en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Una vez que se liberaliza el sector, las gasolineras entran en guerra por bajar los precios, por cazar conductores. En una estación convencional su responsable explica que dan un servicio extra el conductor: "Prima la atención al público, tenemos tienda y muchos servicios, hielo y leña".

En las gasolineras low-cost el reclamo es el menor precio del combustible, pero no hay nadie para atender. El cliente es quien se encarga de pagar con su propia tarjeta de crédito. Este modelo copiado de Francia también se denomina gasolineras desatendidas o fantasmas.

En una de ella, una clienta explica que "echar gasolina es mucho más barato" y que "hay diferencias de casi diez céntimos por litro". No obstante, admite que no todo son ventajas: "Vengo cuando es de día, por la zona en la que está no se me ocurre venir por la noche y menos sola".

Las gasolineras baratas son un negocio en auge y quien tenga unos 200.000 euros puede montar una. Aunque resulte sorprendente, los especialistas aseguran que son el futuro. "Las grandes petroleras están pensando en reconvertir muchas de sus estaciones a no atendidas", indica Susana Espinosa, asesora de estaciones de servicio.

Por otro lado, Equipo de Investigación también mostró las sospechas que existen en torno al rey de la gasolina barata. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información hace referencia a un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.