Cerca del Mediterráneo, entre sierras, barrancos y pinares, cuentan la increíble historia del niño campesino convertido en un poderoso empresario y millonario. Según la leyenda, el niño payés crea su imperio sin moverse de su pequeño pueblo, casi una aldea. Dicen que es un héroe, trabajador y generoso.

Aseguran que la increíble historia del niño payés empieza en una gasolinera de Barcelona, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Según la leyenda, el niño convierte en tiempo récord una pequeña estación en un holding que factura al nivel de Iberdrola.

Cuentan que con 11 años servía las mesas del pequeño bar familiar, dicen que existe, que no es una leyenda y que es el rey de la gasolina barata, el hombre que preocupa a las grandes petroleras del país.

Petromiralles es el imperio visible del payés, se trata de uno de los grandes operadores petrolíferos españoles con una red de gasolineras con todo el país. "Si miramos la memoria de la asociación de operadores petrolíferos de 2010, vemos como Petromiralles tenía 13 gasolineras y si vamos a la de 2012, tenía 63. Supone un crecimiento del 380%, una de las que más ha crecido en España", indicaba Javier Mesones, periodista económico.

¿Cuál es su secreto? Quizá lo encontremos en sus gasolineras. Al bajarnos en una de ellas aparece rápidamente una empleada que presta buena atención.

El payés capta a los consumidores con los precios, más bajos que los de la competencia, hasta 6 céntimos por litro y crea un escenario pensado para los consumidores. Instalaciones estudiadas meticulosamente para atraer a sus principales clientes, los que más compran, los transportistas. Con ellos consigue vender al año una cantidad récord de combustible, más de 1.000 millones de litros.

Desde el corazón de imperio petrolífero del payés factura casi 1.500 millones de euros en un año. Sorprendente para su plantilla, que no llega a 80 trabajadores. Todos de la comarca, fieles al jefe, leales al payés.

Tiene la clave del éxito, en los años más duros de la crisis aumenta su facturación cinco veces más que su competencia. Su fama se extiende por España y también las dudas.

El rey de la gasolina barata está bajo sospecha, ¿por qué? Preguntamos en la comarca, en ella no hay vecino que no conozca la historia del payés. "Fue una empresa familiar que poco a poco fue creciendo", explica un hombre.

El payés crece tanto que consigue suministrar el gasoil al transporte municipal de las grandes ciudades. Barcelona le paga en 2014 año 5,5 millones en una adjudicación, pero también Madrid, 700.000 euros por usar el gasoil de Petromiralles en los autobuses de la capital. El motivo, su oferta es la más barata.

Preguntamos en las gasolineras del entorno del payés, las que sufren sus precios. "No me interesa comprarle a Petromiralles, yo quiero género bueno para dárselo a la gente. Él y yo no nos podemos comparar, es muy diferente la manera de actuar suya y la mía. Quiero ser legal, no quiero líos", indicaba Mercedes Vercher, propietaria de gasolinera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.