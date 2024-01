En 2022, Equipo de Investigación siguió el rastro de 'El Cuco' tras salir del internamiento por el caso Marta del Castillo. Vivía en un piso de protección oficial que le entregaron a su madre tan solo unos días después del asesinato de la joven. El programa se desplazó hasta allí y pudo hablar con sus vecinos, que relataban que él se comportaba "como si no hubiese hecho nada".

"A una persona así no se le puede hablar, después de lo que ha hecho. Si fuera por mí no viviría aquí", sentenciaba una vecina, que contaba que 'El Cuco' salía de madrugada para que no ser visto. "Intenta no hablarte, ni mirarte ni nada de nada. Nadie le dirige la palabra... Aquí nadie le quiere", confirmaba otra residente de la zona.

Esta segunda vecina explicaba que 'El Cuco' vivía en el piso de su madre junto a su novia. Francisco Javier García Marín había conocido a su pareja en Francia, donde vivió durante más de cuatro años. Allí, aprendió a tatuar, salía de fiesta con amigos y trabajaba esporádicamente como modelo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.