Antonio Caba es para los familiares y amigos de Jesús González Borrajo el principal sospechoso de su desaparición, pero la Guardia Civil nunca le investigó. De hecho, tras perderse la pista del empresario, su pareja, Claudia Gómez, quien define a Caba como una "persona fría, distante y hasta manipulador", se pone en contacto con el corredor para preguntarle: "Hola, Antonio. Soy Claudia... A mí se me hace cada día más difícil, no lo puedo asimilar. No hay nada de nada".

Así respondió Caba: "Hola, yo llegué ayer de viaje. Hoy he visto a uno de los guardias y me dicen que siguen sin saber nada. Yo ya no sé qué pensar". Semanas después, vuelve a escribir al corredor. "Hola, Antonio. El tiempo va pasando muy rápido. Hoy se cumplen dos meses desde la desaparición de Jesús". Pero Caba ya no responde a los mensajes. El caso de Jesús se archiva tres años después de perderse su pista. Pero la guardia civil sigue buscando a Juan Miguel Isla.