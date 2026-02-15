La falsa vida de lujo de 'El Truhán' `para llevar a cabo sus estafas: "Es una persona muy inteligente y va aprendiendo"

Darwin Grover Linares cometió todo tipo de estafas a lo largo y ancho de España. La mayor, en Madrid. En 2024 la Policía se afanaba en encontrarle tras diversas denuncias, una de ellas de una inmobiliaria donde pretendía alquilar un piso por 7.500 euros al mes.

Darwin Grover Linares, conocido en el mundo criminal como 'El Truhan', era un mentiroso amante del lujo y en esa premisa basaba sus estafas. Sebastián, Arturo, Miguel, Enrique... son solo algunas de las identidades que usaba mientras era perseguido por la Policía.

En un especial de Equipo de Investigación sobre uno de los mayores estafadores de España, el programa analizaba su forma de actuar y llegaba a hablar con algunas de sus víctimas. "Me estafó 650 euros", denuncia una. Otra habla de su 'modus operandi': "Dice que estudió ingeniería de minas y que hizo un máster con la hija de Amancio Ortega".

Pero todo era mentira y su único objetivo engañar a todo tipo de personas como hosteleros, taxistas, vendedores... el policía que le pisaba los talones no dudaba en contar entonces que "es una persona muy inteligente y va aprendiendo".

Linares era un joven de 27 años que quería vivir en el barrio más exclusivo de Madrid. Con la ayuda de una inmobiliaria encontró el piso perfecto. Se presentaba como un extranjero adinerado dispuesto a pagar 7.500 euros al mes durante casi un año, pero la inmobiliaria descubrió que era un impostor y decidió denunciar.

"Nos llega un pasaporte falsificado digital y descubrimos que no es quien dice ser", indica el jefe de Grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid. El hombre de la foto, en realidad, se llama Darwin Grover Linares. "Descubrimos que intentó, con esta imagen, alquilar una serie de pisos de lujo en un barrio de Madrid. Nos ponemos a averiguar sobre las identidades y vemos que recopila muchísimas estafas a nivel nacional", añadía el policía.

