"¿18 euros unas croquetas congeladas?": un hombre denuncia pagar 93 euros por cenar en una feria de Murcia

"Hemos cenado fatal: no nos dieron la carta, ni los precios y nos cobraron 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", denunció un cliente a Equipo de Investigación tras sufrir esta tremenda clavada en 2023.

Son muchas las personas que denuncian 'clavadas' en las ferias de toda España. Aunque la que más llamó la atención fue la que hizo este usuario a través de su cuenta de X: "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", escribió en una publicación que alcanzó las 108 respuestas y le retuitearon casi 300 personas, tal y como observó este programa de Equipo de Investigación de 2023.

Ante esto, el reportero del programa se puso en contacto con él: "Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones, decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", criticó. Tras esto, aseguró sentirse estafado: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van".

