Este hostelero fue inspeccionado por vender agua del grifo a 4,5 euros: "Es una forma de disuadir a la gente"

Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada gratis, sin embargo, Equipo de Investigación comprobaba que algunos restaurantes seguían cobrándola.

En Pedraza, Segovia, un hostelero se convirtió en tendencia en 2022 por vender vasos de agua del grifo a 4,5 euros. Tras la aprobación en ese año de una normativa que prohibía estas prácticas comerciales, el empresario segoviano insistió en sacar rédito de los vasos de agua, algo que puedo comprobar Equipo de Investigación después de que muchos consumidores lo denunciaran en redes sociales.

"Nunca se cobró", se defendía el hostelero, a pesar de reconocer que en la carta sí que aparecía el precio. "Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", le refería la redactora del programa. "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", reconocía.

Él aseguraba que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien". La inspección llegó a su restaurante a raíz de una queja por este asunto. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", afirmaba.

Tras las denuncias, ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". "Microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros", detallaba.

