Equipo de Investigación ha logrado ponerse en contacto con Darwin Grover Linares conocido como presunto estafador a lo largo y ancho del país. A espera de que un juez lo califique como tal, el programa de laSexta ha vivido en su propia piel lo engañoso que resulta esta personas, incluso cuando habla de sus profesiones.

En un primer momento, el más conocido como 'El Truhan' asegura al periodista ser graduado universitario en Ingeniería Industrial a pesar de no haberse presentado a ningún examen. Sin embargo, a lo largo de la conversación y cuando el reportero le cuestiona si tiene algún trabajo, Darwin le asegura que lo que hace "es redactar informes" aunque no le dan "de alta ni nada, porque te pagan por trabajo (...) y no por mensualidad".

Llegados a este punto, el periodista le pregunta sobre la temática y el tipo de documentos que realiza a lo que Darwin responde que él es "un experto en lo que es biomedicina". Es entonces cuando el presunto estafador envía al programa su carnet universitario del que se duda de su oficialidad. Ante ello Darwin asegura que él nunca ha falsificado ningún documento, sin embargo, hay pruebas de ellos. Termina admitiéndolo, aunque sin aclarar a qué se dedica.