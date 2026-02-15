Drogas, prostitutas y fiestas: el alto nivel del principal sospechoso del crimen de Guanarteme

Antonio Quesada, de 76 años, y María Artiles, de 74, desaparecieron en 2012 tras acudir por la tarde a un banco a reunirse con Rogelio S.T., subdirector que se encargaba de sus cuentas. Sus cadáveres aparecieron cinco años después.

Antonio Quesada, de 76 años, y María Artiles, de 74, desaparecieron en marzo de 2012 tras acudir por la tarde a un banco a reunirse con Rogelio S.T., subdirector que se encargaba de sus cuentas. Sus cadáveres aparecieron cinco años después. Cinco años después, el 20 de agosto de 2017, sus cuerpos fueron encontrados en una ladera del barranco de Las Vacas (Santa Lucía-Agüimes, Canarias).

Equipo de Investigación se ponía en contacto en 2024 con un examigo de Rogelio, el subdirector de la sucursal donde el matrimonio asesinado de Guanarteme tenía todo su dinero y principal sospechoso de su muerte, ya que fue la última persona que les vio con vida. El hombre prefiere mantenerse en el anonimato por "miedo". A él le llamaba la atención su elevado tren de vida con "drogas, fiestas y viajes". "También compraba para su casa, mantenía dos coches y un colegio particular alemán", describía entonces.

A los criminólogos e investigadores del doble crimen también les llamó la atención esta forma de vida. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que también se dedicaba a robar a ancianos. A Ana María y Antonio, el matrimonio asesinado de Guanarteme, les robó 78.000 euros.

"En sus declaraciones ante la Policía Judicial, Rogelio no consigue explicar esa salida de 78.400 euros de las cuentas de Antonio y de Ana María", explicaba el criminólogo Jordi Delgado. Esta suma "coincide que él tiene un alto nivel de vida con fiestas, cocaína, contrata servicios de prostitución, hace viajes y se los paga a los amigos". "Lógicamente no corresponde con el nivel de vida normal de un sueldo de subdirector de un banco", detallaba el criminólogo.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.