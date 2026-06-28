La explicación del hostelero que incluyó el agua del grifo a 4,50 euros: "Era una forma de disuadir a la gente"

La inclusión de un precio de 4,50 euros por el agua del grifo en la carta de un restaurante de Pedraza desató una fuerte polémica. Su propietario aseguró a Equipo de Investigación que nunca llegó a cobrarlo y defendió que era una medida disuasoria.

Cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo desató una oleada de críticas en internet y acabó provocando una inspección oficial. Para conocer la versión del establecimiento señalado, Equipo de Investigación se desplazó en 2023 hasta Pedraza (Segovia), donde entrevistó al propietario del restaurante que había incluido ese concepto en su carta.

Durante la conversación, el hostelero aseguró que ese importe nunca llegó a cobrarse a ningún cliente, aunque reconoció que sí figuraba en el menú. Ante las numerosas críticas recibidas, defendió que la medida tenía una finalidad disuasoria.

"Hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", afirmó. El propietario también explicó que él mismo evita beber agua del grifo en la localidad porque, según aseguró, no le sienta bien.

La polémica llegó hasta las autoridades tras la reclamación de un consumidor. Según relató el propio empresario, una inspección le obligó a retirar ese concepto de la carta. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", señaló.

Tras eliminar la referencia al agua del grifo, el restaurante comenzó a ofrecer lo que denomina "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". El hostelero explicó que se trata de agua microfiltrada, sometida a un proceso para eliminar sedimentos y olores, y que se comercializa por 2,75 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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