El gran engaño de la supuesta hija de Juan Carlos I: millones de euros bajo sospecha

Una mujer que aseguraba ser hija de Juan Carlos I llegó a reunir un séquito de más de 30 empleados y a prometer privilegios ligados a la Casa Real. La Guardia Civil la señala como líder de una trama que habría estafado millones de euros a más de 100 familias.

Durante años construyó una identidad basada en un supuesto secreto capaz de sacudir los cimientos de la Casa Real. Desde una silla de ruedas, aseguraba ser la guardiana de una revelación explosiva: que el rey Juan Carlos había tenido una hija con una criada. Equipo de Investigación recogió su testimonio en un programa emitido en 2021.

A su alrededor llegó a formar un auténtico séquito integrado por más de 30 empleados. "Todavía conservo el uniforme que nos obligaba a llevar en su casa: una camiseta con la imagen de un ángel", recuerda una antigua trabajadora. Otra exempleada relata cómo la mujer evitaba formalizar contratos laborales: "Le pregunté a una compañera por qué nadie estaba dado de alta y me respondió que, cuando nos jubiláramos, recibiríamos una paga vitalicia de la Casa Real".

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil desmontó por completo el personaje que había construido. Los agentes concluyeron que se trataba de una impostora que se hacía pasar por hija del rey Juan Carlos y que habría estafado a más de un centenar de familias. El fraude, según las pesquisas, podría superar los cuatro millones de euros.

"Nos vendió una vivienda y nos aseguró que, si entregábamos 10.000 euros, podríamos acceder a ella", relata una de las personas afectadas por la supuesta trama.

La mujer fue detenida junto a varios integrantes de su círculo de confianza. Durante la operación, los investigadores bloquearon hasta diez cuentas bancarias vinculadas a ella. "Siempre me llamó la atención el elevado nivel de vida que llevaban", admite un vecino.

La acusada se enfrenta a delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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