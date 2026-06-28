Cuatro muertos y seis heridos en un accidente de tráfico en Benicàssim

Los detalles El siniestro se ha producido durante la madrugada de este domingo en la N-340, a la altura del kilómetro 981 en Benicàssim en sentido Castellón.

Un trágico accidente de tráfico en la N-340, a la altura de Benicàssim (Castellón), ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y seis heridas. El siniestro ocurrió alrededor de las 2:20 horas en el kilómetro 981 en dirección a Castellón. Las víctimas mortales son tres hombres y una mujer, mientras que los heridos, todos hombres, sufrieron politraumatismos y contusiones. Cuatro fueron trasladados al Hospital General de Castellón y dos al Hospital de la Plana. En el lugar intervinieron unidades del SAMU, Soporte Vital Básico y Avanzado, bomberos y la Policía Local, mientras que la Guardia Civil se encarga de la investigación.

Cuatro personas han muerto y seis han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la N-340 en el término municipal de Benicàssim (Castellón).

El siniestro se ha producido sobre las 2:20 horas en la N-340, a la altura del kilómetro 981 en Benicàssim en sentido Castellón. Como consecuencia del accidente, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y otras seis, todos hombres, resultaron heridas.

Los equipos sanitarios atendieron a las seis personas heridas en el lugar del accidente. Tres de ellas presentaban politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Asimismo, han intervenido bomberos municipales en las tareas de excarcelación de las víctimas que han estado trabajando hasta las 7.00 horas, mientras que la Plicía Local de castellón intervino en la regulación del tráfico, según han informado fuentes municipales. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del siniestro.

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