"Si no hubiéramos ido colocados...": el economista recuerda el vídeo que marcó su vida

Lo que iba a ser una explicación sobre hipotecas acabó convirtiéndose en uno de los vídeos virales más recordados de internet en España. Simón Pérez y Silvia Charro rememoran el fenómeno que cambió sus vidas para siempre.

Ocho minutos bastaron para convertir a dos profesionales del sector inmobiliario en uno de los fenómenos virales más recordados de la historia reciente de internet en España. En diciembre de 2017, el economista Simón Pérez y la agente inmobiliaria Silvia Charro participaron en una entrevista para un medio digital con el objetivo de explicar cuestiones relacionadas con las hipotecas y la financiación de vivienda, tal y como recordó Equipo de Investigación en un programa emitido en 2025.

Sin embargo, el contenido de sus explicaciones quedó rápidamente relegado a un segundo plano. La atención de los espectadores se centró en la actitud de ambos, sus expresiones, su forma de comunicarse y una serie de gestos que desencadenaron miles de comentarios y bromas en redes sociales.

El vídeo se propagó a gran velocidad y acumuló millones de visualizaciones en apenas unos días hasta convertirse en un fenómeno viral. Casi una década después, Simón Pérez reconoce que aquella aparición marcó profundamente su trayectoria personal y profesional. Aunque admite que cometieron errores, sostiene que su intención era trasladar información útil a los ciudadanos. "Si no hubiéramos ido colocados, joder...", lamenta ahora el economista, que defiende que ambos se encontraban bien y que el mensaje que pretendían transmitir era positivo y beneficioso para la población.

La repercusión fue tal que Pérez y Charro dejaron de ser conocidos por su actividad profesional para convertirse en protagonistas involuntarios de uno de los memes más populares de la época. Hoy, el economista evita volver a ver aquellas imágenes. "No me gusta verlo. Nos cambió la vida y siento tristeza y que nos equivocamos mucho", reconoce.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido