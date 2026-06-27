Las altas temperaturas y fuertes tormentas ponen aviso a 11 comunidades: las máximas podrán rozar los 40 grados

Los detalles El paso de una vaguada provocará fuertes precipitaciones e incluso hasta en forma de granizo en nueve regiones, aunque las áreas más afectadas podrían ser Navarra y La Rioja, que se encuentran en aviso naranja.

El domingo, 11 comunidades en España estarán en aviso por altas temperaturas y tormentas intensas, especialmente en el norte, este y sureste de la Península. Las máximas superarán los 30 grados, alcanzando hasta 40 en algunos lugares, según la Aemet. Una vaguada provocará lluvias intensas y granizo, afectando principalmente a Navarra y La Rioja, en aviso naranja. El calor será más intenso en Cataluña, Baleares y Andalucía, donde se esperan máximas de hasta 40 grados. En contraste, el norte peninsular tendrá temperaturas más moderadas. En Canarias, se prevé nubosidad y lluvias leves. El viento será generalmente flojo o moderado.

Hasta 11 comunidades estarán en aviso domingo por altas temperaturas y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en amplias zonas del norte, este y sureste de la Península, en una jornada en la que las máximas superarán los 30 grados en todo el país y podrán llegar a rozar los 40 en algunos puntos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El paso de una vaguada provocará fuertes precipitaciones que podrán dejar acumulados de más de 30 litros en poco minutos y en algunos puntos podrán llegar incluso en forma de granizo. Hay hasta nueve comunidades en alerta por tormentas, aunque las áreas más afectadas podrían ser Navarra y La Rioja, que se encuentran en aviso naranja.

Mientras, en aviso amarillo están el Sistema Ibérico, el interior de la Comunidad Valenciana, el norte de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo oriental de Andalucía.

En lo referente a las temperaturas, Cataluña, Islas Baleares y Andalucía son las regiones más afectadas por el calor en el último domingo de junio. En este sentido, la Aemet ha decretado el aviso naranja por temperaturas con máximas que rondarán entre los 36 y los 38 grados en el interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares, mientras que en el Valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 40 grados.

En contraposición, las máximas descenderán en el extremo norte peninsular y en el entorno del sistema Ibérico, lo que permitirá a áreas como Burgos, Bilbao, Santander o en A Coruña baremos cercanos a entre los 25 y 27 grados, sin llegar en ningún caso a los 30.

Noches tropicales en Andalucía y litoral mediterráneo

Asimismo, se prevén noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados, en distintos puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

Mientras, en Canarias, la estimación apunta a intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Además, no se descartan brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en el litoral cantábrico, Galicia y, de forma aislada, en algunos puntos de la costa mediterránea.

Respecto al viento, soplará en general flojo o moderado, con predominio de la componente oeste en la mitad occidental de la Península, del norte en Galicia y el Cantábrico y del este en el tercio oriental y Baleares. En Canarias continuará el régimen de alisios, de intensidad moderada y con intervalos fuertes.

Tras un fin de semana de calor veraniego, la próxima semana se espera un nuevo episodio de calor con un pico, sobre todo, entre el martes y el miércoles.

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