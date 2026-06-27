Tres años esperando una cita para el dermatólogo en Teruel: "Como somos pocos, son pocos votos y no importamos"

El contexto El caso de Antonio, que acumula tres años en lista de espera para ser atendido en Dermatología y se vio obligado a salir de su comunidad para acudir a la privada, es solo el ejemplo de un colapso generalizado en la provincia.

El sistema sanitario de Teruel enfrenta un colapso que afecta a más de 100.000 ciudadanos, como demuestra el caso de Antonio, quien lleva tres años esperando una consulta en Dermatología. La falta de especialistas y servicios mínimos es generalizada, con áreas como ginecología y neurología también afectadas. La sanidad aragonesa depende de médicos itinerantes de otras provincias y de la externalización a empresas privadas, lo que lleva a una paradoja: los ciudadanos pagan impuestos para una sanidad pública que termina derivando servicios al sector privado. Esta situación genera incertidumbre y desconfianza entre los habitantes de la provincia.

¿Cuánto tiempo es aceptable esperar por una consulta médica cuando te preocupa una mancha en la piel? Para el sistema sanitario de Teruel, la respuesta parece ser eterna. El caso de Antonio, que acumula tres años en lista de espera para ser atendido en Dermatología, es solo el ejemplo de un colapso generalizado.

Mientras el debate político se centra a menudo en las grandes capitales, los más de 100.000 ciudadanos que dependen del mapa sanitario turolense asisten a un goteo constante de bajas, vacantes sin cubrir y servicios bajo mínimos. "Como somos pocos, son pocos votos y no importamos", nos dicen. Llevan años así...

La rutina de Antonio es la de muchos en la provincia. Cada mañana, lo primero que hace es abrir la aplicación sanitaria pública para revisar su cita de Dermatología. Lo hace con la remota esperanza de que el sistema se haya desbloqueado y su espera, que ya dura tres años, llegue a su fin.

Un eterno F5 que sigue sin dar frutos. Ante el temor de que la mancha que tenía en la piel fuera a más y la total incertidumbre de la sanidad pública, Antonio se vio obligado a tomar una decisión que muchos no se pueden permitir: acudir a la medicina privada fuera de su provincia y pagar 300 euros de su bolsillo para que le extirparan la lesión de la oreja.

A pesar de haberse solucionado el problema por la vía privada, mantiene su cita en la pública. "Por si acaso", confiesa, reflejando la desconfianza y el miedo crónico a quedarse desamparado si vuelve a necesitar asistencia.

Una lista de ausencias que no deja de crecer

El calvario de Antonio con la dermatología no es un caso aislado. Si, como en un concurso, preguntamos lo que falta, la lista de especialidades vacías o bajo mínimos es larga: dermatología, ginecología, neurología, rehabilitación...

Como el hospital es incapaz de retener o atraer especialistas fijos, la sanidad aragonesa sobrevive en Teruel a base de parches temporales. El "sistema" habitual consiste en convencer a médicos de Zaragoza o de otras provincias para que viajen a Teruel algún día suelto a la semana para desatascar los expedientes más graves.

Cuando este modelo de "médicos itinerantes" no da abasto, la sanidad pública claudica y recurre de forma sistemática a la externalización con empresas privadas como el grupo Ribera Salud. De este modo, los tratamientos se desvían a clínicas privadas que el Gobierno regional paga con fondos públicos.

Una paradoja para el ciudadano turolense: paga sus impuestos para tener una sanidad pública que espera sea digna, pero la administración termina gastando ese dinero en derivarlo a la privada. Los vecinos lo saben: asumen que si hoy consiguen cita con un médico, mañana el que faltará será el de la consulta de enfrente.

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