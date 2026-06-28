La expareja de La Veneno niega las acusaciones sobre una llamada al 091: "Era una broma"

En una entrevista concedida a Equipo de Investigación en 2024, Alín Bogdan, última pareja de La Veneno, responde a las dudas sobre la supuesta llamada al 091 en la que la vedete alertó de que él quería matarla.

Siete años después de la muerte de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, su última pareja, Alín Bogdan, decidió hablar ante las cámaras de Equipo de Investigación para ofrecer su versión sobre algunas de las incógnitas que siguen rodeando el caso.

Durante la entrevista, Bogdan se refirió a los hematomas hallados en el cuerpo de la artista y sostuvo que no eran consecuencia de ninguna agresión. Según explicó, Cristina se los habría provocado tras golpearse "en la chatarrería de un amigo" y también contra una mesa de su vivienda. "Ella tenía la tensión muy baja y, cuando se levantaba muy rápido, se mareaba y se caía", aseguró.

El exnovio de La Veneno también fue preguntado por el testimonio de un agente de la comisaría madrileña de Tetuán, que relató a Equipo de Investigación que, la noche anterior a la supuesta caída, Cristina habría llamado al 091 para pedir ayuda porque, supuestamente, "su pareja la quería matar".

Ante esa afirmación, Bogdan defendió que todo se trató de una broma de La Veneno dirigida a los agentes. Sin embargo, al ser cuestionado por un reportero sobre si consideraba creíble una llamada de esas características, respondió que no recordaba que Cristina hubiera telefoneado para afirmar que alguien quería matarla.

"Yo no he escuchado esa llamada. Además, yo a lo mejor no estaba en mi juicio", señaló durante la entrevista. Bogdan insistió en que está contando "toda la verdad" sobre lo ocurrido y rechazó cualquier implicación en los hechos que rodearon la muerte de la artista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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