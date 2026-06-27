Miles de húngaros salen a las calles de Budapest en la primera marcha del Orgullo tras Orbán

Miles de húngaros salen a las calles de Budapest en la primera marcha del Orgullo LGTBIQ+ tras Orbán.

El contexto El ambiente en la capital ha sido de celebración después de que la anterior marcha fuera prohibido por el Gobierno ultra y se convirtiera en una manifestación antigubernamental que atrajo a miles de personas.

Más de 10.000 húngaros participaron en la primera marcha del Orgullo de Budapest tras la derrota electoral del líder ultraderechista Viktor Orbán. Desafiando el calor, recorrieron el centro de la capital con banderas arcoíris y de la UE. El evento, prohibido el año anterior por Orbán, se convirtió en una manifestación antigubernamental. Tras la victoria del partido de centroderecha Tisza de Peter Magyar, se levantó la prohibición. Fanni Fajth, estudiante de 18 años, destacó el ambiente optimista y la esperanza de nuevos derechos. Magyar pidió paciencia para cambiar la legislación restrictiva hacia la comunidad LGBTQ+.

Hungría celebra. Más de 10.000 húngaros se han unido este sábado a la primera marcha anual del Orgullo de Budapest desde la derrota electoral del líder de ultraderecha Viktor Orbán en abril.

Desafiando el calor récord de la ciudad para marchar con enormes banderas arcoíris y de la Unión Europea, han recorrido el centro de la capital con más orgullo después de que la marcha del año pasado fuera prohibida por el líder de la extrema derecha, algo que convirtió el evento en una multitudinaria manifestación antigubernamental que atrajo a miles de personas. Este año, tras la derrota de Orbán ante el partido de centroderecha Tisza de Peter Magyar, se ha levantado la prohibición y se autorizó la marcha.

Así, Fanni Fajth, una estudiante de 18 años, ha afirmado a Reuters que el ambiente era mucho más optimista tras el cambio político en el país y debido a la esperanza de obtener nuevos derechos relacionados con la adopción y el matrimonio en el futuro. "Todo el mundo está mucho más animado", ha dicho. "Creo que sería maravilloso que por fin tuviéramos igualdad de derechos después de tantos años".

Orban, que se presentó como defensor de lo que llamó valores cristianos frente al liberalismo occidental, promulgó leyes que pusieron fin al cambio de género en documentos personales, detuvieron la adopción por parejas del mismo sexo y prohibieron materiales en las escuelas que se consideraron promotores de la homosexualidad o la transición de género.

"Más libertad"

"El mayor cambio es en realidad la política del país", ha señalado Mate Tarnai, un químico de 51 años. "También sentimos más libertad a nivel personal y el ambiente en el país es mucho más relajado que el año pasado". Tarnai también ha afirmado que espera igualdad de derechos del Gobierno de Magyar.

Magyar, un conservador, ha pedido paciencia cuando los medios húngaros le preguntaron sobre el cambio de la legislación que restringía los derechos de la comunidad LGBTQ+. Boglarka Boruzs, de 23 años, intérprete y traductora, ha comentado que, para ella, el mayor cambio es que las personas LGBTQ+ puedan sentirse más seguras y más aceptadas en la vida cotidiana y que los políticos tienen el poder de "hacer que la sociedad entienda que está bien ser gay".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido