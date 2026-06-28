La macrofiesta universitaria que reunía a 3.500 jóvenes y acabó envuelta en la polémica por un concurso

Miles de universitarios acudían cada viernes a una macrodiscoteca de Madrid atraídos por la entrada gratuita y las fiestas multitudinarias. Un polémico concurso en el que ganaba la participante que terminaba con menos ropa desató una fuerte controversia.

Cada viernes por la noche, miles de universitarios convertían un polígono industrial de Madrid en el epicentro de una de las fiestas más multitudinarias de la capital. Con bolsas de alcohol en la mano y atraídos por la entrada gratuita, los jóvenes acudían a una macrodiscoteca considerada una de las mayores salas de ocio de Europa, tal y como mostró Equipo de Investigación en un programa emitido en 2015.

El recinto tenía capacidad para 3.500 personas y, antes de cruzar sus puertas, muchos asistentes consumían alcohol en el aparcamiento y en las inmediaciones. Quienes llegaban antes de la 1:30 horas y presentaban su carné universitario podían acceder gratis a una noche de fiesta que se prolongaba hasta bien entrada la madrugada.

Uno de los momentos más controvertidos de la velada era un concurso en el que resultaba vencedora la participante que terminaba con menos ropa. Desde el escenario, el organizador animaba a las concursantes, en su mayoría universitarias, que competían por premios como viajes o consumiciones.

La fiesta se alargaba hasta el amanecer y, según recogió el programa, una sola noche podía reportar unos ingresos cercanos a los 100.000 euros. A las puertas de la discoteca, una joven mostraba su rechazo a este tipo de espectáculos: "Una mujer no se puede denigrar así de esa manera".

Horas después, las imágenes del concurso corrían como la pólvora en las redes sociales, donde eran vistas por miles de usuarios y alimentaban una polémica que terminó trascendiendo el ámbito universitario para llegar a los medios de comunicación.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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