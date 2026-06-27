Sánchez resiste ante la crisis en el PSOE y se compromete a limpiar la corrupción: "Pedimos a la Justicia que sea justa"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha aseverado que van a "limpiar lo que tengan que limpiar" y se ha posicionado como freno a la "involución" que presentan tanto el PP como Vox.

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, ha defendido su gestión frente a las acusaciones de corrupción y ha rechazado las propuestas de "involución" del PP y Vox. Ha subrayado su compromiso con la erradicación de la corrupción dentro del partido y ha defendido la inocencia de su hermano y su esposa. Sánchez ha abordado casos de corrupción que afectan al PSOE, destacando las medidas adoptadas para resolverlos. También ha criticado la investigación al expresidente Zapatero y ha defendido la presunción de inocencia. Además, ha reafirmado su intención de seguir gobernando para mejorar la vida de los ciudadanos y ha resaltado que solo el PSOE puede frenar los pactos entre PP y Vox.

Pedro Sánchez continúa capeando el temporal judicial que asola al PSOE. Y, desde el Comité Federal del partido, ha vuelto a realizar un discurso centrado en una resistencia que no es solo eso, sino también "no desistir" frente a la propuesta de "involución" de PP y Vox. Por ello, ha defendido su labor para limpiar de corrupción a la formación y al Gobierno, así como ha recalcado la inocencia de su hermano y su mujer.

El presidente del Gobierno, en su intervención, ha aseverado que no "niega los problemas" que todavía no ha solucionado el Ejecutivo, como el del acceso a la vivienda, pero ha apuntado que España vive "uno de sus mejores momentos" y por eso rechaza "el discurso apocalíptico de la coalición ultraderechista de PP y Vox": "No nos quepa duda que España va a ser mejor país en 2027 de lo que era en 2023 y más aún del Gobierno que nos legaron en 2018".

Muy pronto en su discurso, Sánchez se ha hecho eco de los casos que afectan al partido y ha reiterado que en el PSOE se ha puesto "empeño" en erradicar la corrupción": "Creo que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente para extirpar de manera total la corrupción. Y esto no es el 'y tú más', es la contundencia frente a la connivencia con la corrupción".

Por ello, ha abordado tres casos que están afectando al Ejecutivo socialista: la corrupción de la "antigua secretaría de organización", la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero y los procesos abiertos contra su hermano y su mujer.

Su respuesta a las causas judiciales

De esos aspectos, el primero que ha abordado es "un caso de corrupción que afecta a la antigua secretaría de organización". "Personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales. Personas cuyas prácticas desconocíamos porque, de haberlas conocido, jamás lo hubiéramos tolerado. También afirmo que el PSOE no se ha financiado irregularmente", ha señalado recalcando que se actuó con "la máxima diligencia" apartando y expulsando a las personas implicadas.

Sánchez ha recordado que durante el año pasado, cuando estalló el caso, propuso 13 reformas "que han sido completadas en menos de un año": "Este es un hecho frente a los discursos de otros. En el último informe del Consejo de Transparencia, el PSOE es el partido con más puntuación de toda España".

"De todo el nubarrón de acciones judiciales que estamos viendo, la segunda de las cuestiones es la investigación al expresidente Zapatero. Una investigación que se encuentra en una fase indiciaria y, en lo que respecta al Gobierno, esto es el famoso préstamo a la aerolínea Plus Ultra. Como dije en las Cortes, ese rescate ha sido validado por el Tribunal de Justicia europeo", ha señalado. "Por tanto, no hubo ningún trato de favor y que, en lo referente al presidente Zapatero, me consta porque hablo con él de manera regular, dará todas las explicaciones precisas. Pedimos que prevalezca la presunción de inocencia", ha proseguido.

Además, se ha hecho eco por primera vez de las filtraciones de la agenda privada del expresidente, lo que ha calificado de "atropello" tanto a él como a su familia: "Cientos y cientos de mensajes personales que nada tienen que ver con la causa que se investiga. Y esto es un hecho de una enorme gravedad. No solo porque se hayan vulnerado sus derechos procesales, sino porque se ha causado un inmenso daño personal y familiar. Confiamos en que todo se esclarezca y no vamos a permitir que los de siempre aprovechen este ruido judicial para impugnar su legado político, ese que los socialistas reivindicamos con orgullo".

Por último, ha afrontado lo más "difícil" de hablar para él, los dos casos que afectan a su familia. Ahí ha recalcado que el 'modus operandi' está claro: "Primero un pseudomedio publica una falsedad, después una organización vinculada a la ultraderecha convierte ese bulo en una denuncia y, finalmente, se abre una instrucción que puede prolongarse durante años aunque la acusación termine siendo desmentida o archivada. Tanto mi mujer como mi hermano están defendiendo su inocencia en los tribunales, pero por mi parte si quiero recordar hechos que son indiscutibles".

En ese momento, el presidente del Gobierno ha señalado que tanto la plaza por la que se está juzgando a David Sánchez como el puesto en la Universidad Complutense de Madrid que ocupa Begoña Gómez son anteriores a su llegada al Ejecutivo nacional, remarcando que el caso contra su hermano comenzó con unas "falsedades" ya demostradas y en la causa contra su mujer ha enfatizado las "polémicas" de la misma.

"Sobre estos dos casos, desde nuestra organización pedimos a la Justicia que sea justa", ha dicho.

"Vamos a limpiar lo que haya que limpiar"

Sánchez ha reconocido que "gobernar no es fácil", pero que el "mejorar la vida de la gente siempre merece la pena". Por ello, ha remarcado que el Gobierno "va a hacer lo que le toca": "Presentar Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027".

Ahí es cuando el presidente del Gobierno se ha hecho eco de la votación en el Congreso que le instaba a someterse a una cuestión de confianza, una que ha abordado de una forma distendida: "Por cierto, querido president (Salvador) Illa, las vueltas que da la vida. Porque ver a PP y Vox votar con el partido de Puigdemont tratar de echarnos del Gobierno con la que montaron con la amnistía y resulta que ahora están de acuerdo".

"Quedan medidas importantes que aprobar antes de terminar la legislatura, la primera la tramitación de los PGE de avances sociales, de transformaciones económicas y de rigor fiscal. Sé que la oposición lleva ocho años en estado de frustración, pero debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellos gobiernan, también duran cuatro años", ha proseguido.

También ha comentado que es cierto que "gobernar no es resistir", pero ha remarcado que tampoco es "desistir": "Estamos para pelear lo que es justo y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando. La mejor forma de responder a la involución que está sufriendo nuestra sociedad en muchos territorios; la mejor manera de responder es seguir aprobando avances sociales. Este Gobierno de coalición socialista, con todas las dificultades y errores que hayamos podido cometer, está sentando muy bien a España".

"Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance. Podemos mirar atrás con orgullo por todo lo que hemos logrado, pero lo que importa es mirar hacia el futuro con ambición", ha añadido.

Porque, para Sánchez, solo el PSOE puede frenar los pactos PP-Vox. Unos que con los de Santiago Abascal en los Ejecutivos son "desgobierno" y que sin ellos "no hay gobiernos".

"Se está librando una cruenta batalla entre el progreso e involución. Este Gobierno incomoda porque nuestras políticas funcionan. Ofrece esperanza más allá de nuestras fronteras. Ofrece esperanza en un mundo donde se necesita más que nunca", ha concluido.

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