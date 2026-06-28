Un feriante acusado de cobrar hasta 100 euros por una botella de vino responde a las críticas: "Las críticas de Tripadvisor me han arruinado"

Las quejas por los precios y la calidad de la comida en algunas ferias llegaron hasta Equipo de Investigación. En un mercado medieval de Mallorca, un feriante señalado por varios clientes negó los abusos y culpó a las críticas de Tripadvisor de sus problemas económicos.

Comer en una feria puede convertirse en una experiencia mucho más cara de lo esperado. Las quejas por los elevados precios y la calidad de algunos productos vendidos en estos eventos protagonizaron parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023. Entre los testimonios recogidos figuraba el de un cliente que aseguró que la comida que le sirvieron era tan mala que ni siquiera pudo terminar la cena.

Para contrastar estas críticas, el equipo del programa se desplazó hasta un mercado medieval de Mallorca, donde localizó al feriante señalado por varios consumidores. En la zona, una vecina aseguró que algunos platos costaban entre 15 y 20 euros y afirmó haber visto botellas de vino a la venta por hasta 100 euros. "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella", denunció.

El responsable del puesto negó rotundamente las acusaciones sobre unos supuestos precios abusivos y sostuvo que esas informaciones no se ajustaban a la realidad. Además, aseguró que parte de sus dificultades económicas estaban relacionadas con las opiniones publicadas en Tripadvisor. "Tenía un negocio y las críticas de Tripadvisor me han arruinado", afirmó.

El feriante también cuestionó la credibilidad de algunas valoraciones difundidas en internet y aseguró que existen empresas dedicadas a manipular este tipo de reseñas, tanto para favorecer como para perjudicar a determinados negocios. A su juicio, muchas de las críticas negativas responden al malestar de algunos clientes al recibir la cuenta. "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas", defendió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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