Cinco personas de diferente sexo, edad, situación personal y laboral relatan su experiencia con WhatsApp. Un adolescente admite que tiene la aplicación porque "todo el mundo la usa" y que él la utiliza para todo: "Me parece increíble poder comunicarte con tu tutora por WhatsApp porque tienes un problema en el instituto".

Una joven universitaria cuenta que lo utiliza para "contar algo no muy importante", porque prefiere llamar "si es algo urgente".

Una trabajadora de 34 años reconoce que no tener WhatsApp significa "quedar un poco fuera de la sociedad" y detalla cuándo manda el primer y el último mensaje del día: "El primero suele ser hacia las 6:30 horas, cuando me levanto. El último, a las 2 o las 3 de la madrugada, cuando me acuesto".

Para un desempleado, "WhatsApp es imprescindible" porque "hay ofertas de empleo que se publican ahí directamente".

Por último, para un jubilado, la aplicación supone la mejor manera de comunicarse con los suyos: "Gran parte de mi familia está en el extranjero, las llamadas salían carísimas y antes mis llamadas eran de pascuas a ramos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.