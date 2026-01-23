Una exempleada textil asegura que en rebajas también hay ropa nueva: "Son productos de inferior calidad porque tienes que hacer precios muchísimo más agresivos"

"Había cosas de otra temporada y se veía muy claramente, porque venían con una doble etiqueta, un doble etiquete, que veías la etiqueta antigua y la etiqueta nueva, y luego tenían algunas que venían solo para las rebajas", recuerda la exempleada con casi 20 años de experiencia en el sector.

Equipo de Investigación ha localizado a una dependienta que ha trabajado en el sector textil durante casi dos décadas. Y, en la conversación con el programa, desvela que hay tiendas en las que se reciben prendas completamente nuevas para el periodo de rebajas.

"Hace unos años, tres, cuatro, cinco días antes de las rebajas me llegaban cajas a mí y a todos los departamentos de mercancía que teníamos que preparar para cuando comenzasen las rebajas. Y eran mercancía que no habíamos tenido durante toda la temporada. Entonces era mercancía que estaba destinada solo y exclusivamente para el periodo de rebajas. Había cosas de otra temporada y se veía muy claramente porque venían con una doble etiqueta y luego tenían algunas que venían solo para las rebajas", asegura.

Eso sí, explica que esas nuevas prendas no son tan buenas como las del resto del año pero que cumplían el objetivo de "atraer a la gente": "Lógicamente son productos de inferior calidad, porque tienes que hacer precios muchísimo más agresivos".

Además, comenta al programa que "los productos que vienen de los que hablamos específicamente para las rebajas ya vienen marcados de los almacenes": "Y luego existe la que realmente si se rebaja que mandan etiquetas al centro y tú pones las rebajas".

Por otro lado, la exempleada también reconoce que ha visto muchos productos rebajados que realmente tenían el mismo precio que antes de la rebaja: "En nuestro caso siempre nos venía puesto directamente de la dirección. Realmente es un engaño al consumidor, pero nos dejamos engañar fácilmente porque muchas veces estamos esperando esas rebajas para ir a buscar el chollo, el producto que vamos a encontrar".

