Radiografía del clan de Sinaí Giménez: así operaba la presunta red investigada por amenazas, extorsión y un tiroteo

Bajo la lupa de los investigadores por presuntas amenazas, extorsión y su vinculación con un tiroteo, el entorno de Sinaí Giménez quedó en el centro de una investigación que trató de desentrañar la estructura y el alcance de su actividad.

Lejos de limitar su actividad al ámbito de los mercadillos, Sinaí Giménez dio el salto a la política local y se presentó a la alcaldía de Vigo, aunque su candidatura apenas superó los 200 votos. Según relató el periodista Víctor Méndez en Equipo de Investigación, uno de sus objetivos habría sido reforzar la influencia del mercadillo de la ciudad, donde trabaja parte de su clan.

Días antes, el 15 de octubre de 2015, se produjo un violento enfrentamiento en el mercadillo de Cangas entre el entorno de Giménez y otro clan gitano. La disputa escaló hasta el uso de barras de acero, con agresiones directas —incluso en la cabeza— que dejaron, según un agente consultado por el programa, alrededor de siete heridos. Entre ellos se encontraban miembros del grupo rival, conocidos como 'los Zamoranos', Enrique y Luis Salazar.

Tras el incidente, Giménez difundió en redes sociales dos imágenes en las que se presentaba como víctima, atribuyendo la agresión a 'los Zamoranos'. Sin embargo, según apuntó Méndez, el origen del conflicto habría sido estrictamente económico: la disputa por el control de espacios dentro del mercadillo.

La tensión no se disipó. Apenas seis días después, el 21 de octubre de 2015, un integrante del clan rival recibió varios disparos en una carretera comarcal de Vigo, un suceso que situó de nuevo al entorno de Giménez en el foco de los investigadores.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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