"Estoy esperando a ver si viene Luisillo...": Esther López habló por mensaje con un amigo justo antes de desaparecer

La joven asesinada en Traspinedo mandó un Whatsapp horas antes que se le perdiera la pista Una hora después, recibió un audio en el que otro amigo le preguntaba dónde podía pillar un 'pollo'.

Esther López, de 35 años, desapareció en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022. Casi un mes después su cadáver aparecía en una cuneta de la carretera VP-2303. Aún hoy se desconoce quién perpetró el asesinato -fue atropellada-, aunque el principal sospechoso Óscar S.M., único encausado y que permanece en libertad con medidas cautelares.

En un especial de 2022, Equipo de Investigación analizaba las circunstancias en torno al caso y hablaba con familiares y allegados de la joven asesinada. También accedía a los últimos mensajes de Whastapp enviados por Esther.

"Ey amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", enviaba la joven a un amigo. Siete horas después, el rastro de Esther se perdería para siempre.

"Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque han quedado para ir a ver el partido de fútbol de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en un pub. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón", explicaba entonces Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC.

Una hora después, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tío, yo ahora me voy a ir a mi casa y cada uno se va a ir a la suya", respondía la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.