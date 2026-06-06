"Estoy arruinada y tengo el piso embargado": el drama de los franquiciados investigados de Peluquerías Low Cost

Arruinados, con deudas de hasta 235.000 euros y algunos incluso con sus viviendas embargadas. Varios franquiciados investigados en el caso Peluquerías Low Cost aseguraron a Equipo de Investigación que también fueron víctimas de un supuesto engaño.

Con deudas que superan los 100.000 euros y acusaciones que amenazan con cambiarles la vida para siempre, varios franquiciados de Peluquerías Low Cost rompieron su silencio ante las cámaras de Equipo de Investigación. Seis de los investigados aceptaron contar su versión de los hechos, acompañados por su abogada, y aseguraron haber sido víctimas del presunto fraude atribuido a los propietarios de la cadena, David y Mar.

Entre ellos se encontraba una exfranquiciada que describió el impacto personal y económico que, según sostiene, ha tenido la investigación sobre ella. "Lo que ha hecho es destrozarme la vida", confesó. La mujer lamentaba verse señalada como responsable de una trama cuando, asegura, su única intención era sacar adelante su negocio. "Ahora parece que soy una delincuente, cuando lo único que he querido es montar una peluquería y vivir de la profesión que me gusta", explicaba.

La situación económica de algunos de los franquiciados es, según sus testimonios, límite. "Estoy arruinada, tengo el piso embargado", denunciaba esta empresaria, que atribuye su situación a un supuesto engaño y asegura acumular una deuda con la Seguridad Social de 140.000 euros. Otros afectados afirmaban deber 120.000 y 235.000 euros, respectivamente. "No sé cuántas vidas voy a necesitar para poder pagarla", reconocía una de ellas, reflejando la magnitud del problema al que dicen enfrentarse.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

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