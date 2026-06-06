De un Opel Corsa a un Aston Martin: el espectacular cambio de vida de los dueños de Peluquerías Low Cost

Coches de lujo, viajes a Dubái y un chalet millonario. Varios exfranquiciados de Peluquerías Low Cost relataron a Equipo de Investigación el llamativo cambio de vida de los propietarios de la cadena, investigada por un presunto fraude de millones de euros.

Mientras la cadena de Peluquerías Low Cost multiplicaba su presencia por toda España, sus propietarios llevaban un nivel de vida cada vez más lujoso. Coches de alta gama, viajes exclusivos y una vivienda valorada en alrededor de un millón de euros contrastan con la investigación policial que acabó con la detención de los responsables de la empresa y una treintena de franquiciados por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y vulneración de los derechos de los trabajadores.

Según la investigación, la red habría utilizado falsos contratos de formación para evitar el pago de cuotas a la Seguridad Social. De esta forma, obtenían un ahorro total de esos costes laborales y, además, accedían a bonificaciones públicas. La Policía calculó que el fraude podría rondar los cuatro millones de euros, una cantidad que, en gran parte, habría terminado en las cuentas de David y Mar, la pareja al frente de la compañía.

Aunque los investigadores consideran poco creíble que los franquiciados desconocieran la situación contractual de sus empleados, varios de ellos sostienen que también fueron engañados. Seis franquiciados investigados accedieron a contar su versión a Equipo de Investigación y defendieron que actuaron confiando en las directrices marcadas por la central.

Uno de ellos relató el cambio radical que, asegura, experimentaron los propietarios de la cadena en apenas unos años. "Cuando yo lo conocí tenía un Opel Corsa; después tuvo un Touareg y luego ya un Maserati y un Aston Martin. Mar tiene un Land Rover", explicó. Según su testimonio, la pareja pasó de residir en un pequeño estudio de 30 metros cuadrados a instalarse en un chalet de lujo. "Fotos de Dubái, comiendo caviar, jugando al golf... Tienen un tren de vida que más de uno quisiera", resumió.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

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