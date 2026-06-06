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Hay cortes de tráfico

Los vecinos de Palermo, en pie de guerra por la boda de Dua Lipa: "Nuestra plaza no es vuestro salón"

El contexto La celebración, que se prolongará durante tres días, está provocando numerosos cortes de tráfico, de aparcamiento y la privatización de un espacio público.

Carteles de denuncia por la boda de Dua Lipa

Mientras Dua Lipa lo pasa muy bien celebrando su matrimonio, la plaza de la Cruz de las Vísperas, en Palermo, ha amanecido cubierta con estos carteles en los que se puede leer "Nuestra plaza no es vuestro salón" y "Palermo no está de alquiler".

La boda, una fiesta de tres días con más de 200 invitados, se celebra en la plaza central de la ciudad y los vecinos protestan por los numerosos cortes de tráfico, de aparcamiento y la privatización de un espacio público que está provocando la celebración de la cantante. "No me puede importar menos Dua Lipa. Solo crea confusión", expresa un hombre.

Y es que la plaza de la Cruz de las Vísperas está llena de vallas que impiden el paso a cualquiera que no esté invitado. Además, también cierra antes la Galería de Arte Moderno y se impiden las visitas porque se va a celebrar un banquete en el patio interior.

A la fiesta acuden todo tipo de celebridades, como Donatella Versace o Elton John, y continuará durante todo el fin de semana, con cortes de tráfico hasta el lunes.

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