La inesperada reacción del intermediario de ventas de Ozempic en el mercado negro: "Yo te juro por Dios que no sé qué producto es ese"

Un hombre residente en Valladolid recibió durante meses los pagos de supuestas ventas ilegales de Ozempic en Telegram. Cuando Equipo de Investigación le confrontó con las pruebas, aseguró desconocer qué era el medicamento y negó saber que participaba en una actividad ilícita.

El auge de Ozempic como herramienta para perder peso ha disparado su demanda mucho más allá de los pacientes para los que fue concebido. Lo que nació como un tratamiento para la diabetes tipo 2 se ha convertido en uno de los medicamentos más buscados por quienes desean adelgazar rápidamente, una popularidad que también ha alimentado un lucrativo mercado ilegal.

A través de canales de Telegram, algunos vendedores ofrecen este fármaco a precios desorbitados. En algunos casos, llegan a pedir hasta 2.200 euros por diez inyecciones. En un programa especial emitido por Equipo de Investigación en 2024, los reporteros siguieron el rastro de una de estas operaciones y descubrieron que el destinatario de los pagos en España era siempre la misma persona, un hombre residente en Valladolid.

Cuando fue preguntado por el programa, aseguró desconocer por completo qué era Ozempic. Sin embargo, su versión comenzó a tambalearse cuando los periodistas le recordaron que las transferencias para adquirir el medicamento se realizaban mediante Bizum a su nombre.

El hombre explicó que, según su versión, había sido captado por un tercero para actuar como intermediario en los cobros. "Me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Le dije que no me las podía permitir y entonces me respondió: 'Te voy a hacer millonario porque estás arruinado'. Me dijo que recibiera el dinero y que después se lo enviara a una cuenta a cambio de una comisión del 20%", relató.

Además, insistió en que desconocía la naturaleza del producto que se estaba comercializando. "Pregunté en el banco si aquello era legal y me dijeron que sí. Yo te juro por Dios que no sé qué producto es ese. No lo he visto en mi vida", afirmó ante las cámaras.

Los reporteros le advirtieron entonces de que podría estar colaborando en una actividad ilícita relacionada con la venta irregular de medicamentos. Su respuesta fue inmediata: aseguró que nunca había sido consciente de ello. "No lo sabía. A mí no me lo han explicado", sostuvo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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