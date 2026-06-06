"Estuve a base de calmantes": las secuelas que sufrió tras ponerse en manos de un tatuador a domicilio

Lo que parecía una opción cómoda acabó convirtiéndose en una dolorosa experiencia. Un vecino de Utrera denunció en Equipo de Investigación las secuelas que sufrió tras tatuarse en su propia casa, una práctica que incumple la normativa vigente en España.

Lo que comenzó como una conversación casual frente a un café acabó convirtiéndose en una experiencia que Alberto Caro asegura no haber olvidado. Este vecino de Utrera (Sevilla) denunció ante las cámaras de Equipo de Investigación las graves secuelas que, según relató, sufrió tras ponerse en manos de un tatuador que trabajaba fuera de un estudio autorizado. Su testimonio formó parte de el reportaje 'Tatuajes' emitido en 2022.

"Me lo encontré un día tomando café y me dijo que era tatuador, que tenía un estudio en Sevilla, pero me tatuó en la cochera de mi casa", explicó Caro al programa. Lo que parecía una opción cómoda y cercana terminó, según su relato, en un resultado muy alejado de lo esperado.

El afectado mostró ante las cámaras cómo quedó el tatuaje y aseguró que los problemas no tardaron en aparecer. "Se me hinchó el brazo", recordó. El dolor llegó a ser tan intenso que, según denunció, apenas podía descansar: "No podía dormir del dolor. Estuve a base de calmantes y pastillas". Un caso que pone el foco en los riesgos de recurrir a tatuadores que trabajan al margen de los establecimientos habilitados y de las garantías sanitarias exigidas por la normativa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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