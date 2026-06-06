De contratos de formación a un fraude millonario: la investigación que sacude a Peluquerías Low Cost

Detenidos los dueños de Peluquerías Low Cost y decenas de franquiciados por un presunto fraude millonario. La investigación apunta a contratos irregulares y deudas con la Seguridad Social, mientras los implicados se acusan mutuamente de engaño.

Lo que se presentaba como una oportunidad de negocio acabó desembocando en una investigación policial por un presunto fraude millonario. Los propietarios de Peluquerías Low Cost, David y Mar, y 32 franquiciados de la cadena fueron detenidos acusados de estafa, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores por el supuesto uso irregular de contratos de formación.

Según la investigación, detrás de esos contratos se ocultaban trabajadores que desempeñaban funciones ordinarias. Este sistema habría permitido evitar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y, al mismo tiempo, beneficiarse de ayudas y bonificaciones públicas. La Policía estima que el fraude podría alcanzar los cuatro millones de euros y sostiene que gran parte del dinero terminó en las cuentas de los responsables de la organización.

Mientras tanto, los franquiciados investigados rechazan cualquier participación consciente en la supuesta trama y aseguran haber sido engañados por la dirección de la empresa. Seis de ellos accedieron a contar su versión a Equipo de Investigación, donde relataron las cuantiosas deudas que afirman arrastrar ahora con la Seguridad Social y las graves consecuencias económicas que afrontan.

Además, varios exfranquiciados describieron el llamativo cambio de vida que, según aseguran, experimentaron David y Mar durante esos años. De residir en un pequeño estudio pasaron, afirman, a vivir en un chalet valorado en cerca de un millón de euros, conducir vehículos de alta gama y exhibir en redes sociales viajes exclusivos, jornadas de golf y lujosas escapadas internacionales.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido