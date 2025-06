"Me están tomando el pelo": la sorpresa de un hostelero al ver que no hay diferencia entre el agua filtrada y la del grifo

Equipo de Investigación lleva a un establecimiento que alquila un sistema de filtrado de agua los resultados de un laboratorio que demuestran que no hay diferencias significativas con respecto al agua del grifo. Así reacciona el responsable del local.

Las clavadas de algunos bares y restaurantes han llegado a convertirse en épicas, incluso en virales. Este es el caso de un hostelero de Pedraza que llegó a cobrar el vaso de agua del grifo a 4, 50 euros. Ante esto, el Gobierno lanzó una normativa por la que no se podía cobrar el agua del grifo.

Así, fueron muchos los que empezaron a comercializar el agua filtrada. En un programa de Equipo de Investigación de 2023, el programa decidió recoger algunas de estas aguas de locales de hostelería y analizarlas para ver las diferencias con la convencional.

El equipo vuelve después a los restaurantes con los resultados. En uno de ellos, el hostelero muestra el sistema de filtrado ante las cámaras y explica que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el empresario reacciona con sorpresa. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denuncia. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detalla. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

