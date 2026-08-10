La desesperación un comerciante por la competencia de Temu y Shein: "Un cable que vendo a 4,95 euros allí cuesta uno"

El comerciante reconoce que las plataformas asiáticas como Temu o Shein ya le han restado ventas y que su negocio se ha convertido en punto de recogida de decenas de paquetes cada día.

El crecimiento de plataformas como Temu y Shein ha puesto contra las cuerdas a muchos pequeños comercios y bazares. Equipo de Investigación analizó en 2024 cómo estas compañías asiáticas estaban transformando los hábitos de consumo y hasta qué punto su expansión estaba afectando a los negocios tradicionales.

Durante el reportaje, uno de los reporteros descubría con sorpresa que algunos bazares habían comenzado incluso a recibir paquetes de estas plataformas para sus clientes. "Todos los días recibimos 20 paquetes y de entregas, otros 10", contaba un propietario de uno de estos establecimientos. El comerciante llevaba apenas 15 días ofreciendo este servicio y reconocía que esperaba recibir muchos menos envíos.

"Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", aseguraba el dueño del bazar, mostrando cómo un cable que en su establecimiento costaba 4,95 euros en la plataforma podía encontrarse por apenas un euro.

El comerciante justificaba esta diferencia de precios señalando que su proveedor actúa como intermediario.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.