Esta modelo seguía inyectándose Ozempic cuando pesaba 53 kilos: "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera"

Catalina Maya cuenta a Equipo de Investigación que con el famoso fármaco, indicado originariamente para la diabetes, llegó a perder nueve kilos en tan solo dos semanas.

Ozempic se ha ganado la fama de 'fármaco milagro' para todos aquellos a los que les cuesta bajar de peso. Este medicamento inyectable, originariamente creado para tratar la diabetes tipo 2, ha llevado a muchos a acabar con los kilos de más, aunque también puede tener efectos secundarios nefastos.

Unos efectos que a muchos no preocupan, según pudo comprobar Equipo de investigación en 2024. El programa lograba entonces contactar con una modelo colombiana usuaria habitual del fármaco a través de un experto en moda y belleza.

"Un endocrino colombiano me dijo que probara Ozempic, que la gente lo usaba mucho para bajar de peso. En ese momento, yo lo empecé a buscar en Colombia. Aquí se vende sin prescripción médica y es barato", aseguraba Catalina Maya en la conversación telefónica.

Catalina reconoce que lo usaba regularmente tras haber bajado nueve kilos en dos semanas y lo hacía, al menos, una vez al mes. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", admitía. Ahora pesa 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido estar", afirmaba.

"Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde. Pero ojo, no solamente las mujeres, los hombres también lo usan", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

