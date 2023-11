Equipo de Investigación sorprender a un investigado por el robo de colmenas, que tenía un almacén en Castellón inspeccionado por la Guardia Civil contener material valorado en 100.000 euros.

"Que no somos nosotros. Que yo no me dedico a la apicultura", insistía él a la periodista del programa en 2018. "Mira lo que pone ahí. Estás oyendo música", insiste su madre. Acto seguido, el investigado se acerca violentamente al cámara.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.