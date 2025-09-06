Equipo de Investigación revela cómo se fabrican las golosinas: "Todo en polvo, salvo la glucosa"

El director de una de las principales empresas de golosinas de Molina de Segura (Murcia), con una facturación anual superior a 100 millones de euros, abre sus puertas a Equipo de Investigación para mostrar cómo se elaboran sus dulces.

En Molina de Segura, Murcia, conocida hoy como la meca de la industria de las golosinas, Equipo de Investigación visita una de sus fábricas para descubrir cómo se elaboran estos dulces. La localidad, históricamente dedicada a las conservas, ha encontrado en las chucherías su principal motor económico.

El director de la tercera empresa más grande del sector, fundada en 1976 y con una facturación anual superior a 100 millones de euros, accede a mostrar el proceso de fabricación.

En la zona de ingredientes muestra que los principales son: gelatina, acido citrico, pectinas y almidon que son los que junto con el azúcar alimentan todo el sistema de coccion. Todo se puede ver dentro de saco y el empresario aclara: "Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semilíquida".

Sobre como consiguen el color, la forma de los chuches comenta que "hay una gran gama de colorantes que varía según el país de destino y la legislación: pueden ser naturales o artificiales, al igual que los aromas". 24 horas más tarde la chuche estará con la textura que la conocemos, lista para poder envasarla y consumirla.

El empresario comenta que el sector está viviendo un "momento dulce", hoy factura más de 10millones de euros anuales. Además, revela que la empresa produce 20 millones de kilos de golosinas al año, que exporta a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

