Crece la tensión entre Maduro y Trump: EEUU amenaza con derribar aviones venezolanos si ponen en peligro a sus barcos

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento, con ambos países respondiendo a las acciones del otro. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido sobre derribar aviones venezolanos si amenazan sus barcos en el Caribe. Esta declaración se produce tras un incidente en el que aviones venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense, considerado una "maniobra provocativa" por el Pentágono. En respuesta, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha afirmado que si su país es agredido, pasará a una "etapa de lucha armada".

Este martes, Estados Unidos informó que había atacado una supuesta narcolancha en aguas caribeñas y había matado a los 11 traficantes que estaban en ella, supuestamente miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Tras ello, dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe, un acto que el Pentágono calificó como "maniobra provocativa".

"Yo diría que van a meterse en problemas", ha aseverado este viernes Trump desde el Despacho Oval tras ser preguntado por los periodistas acerca del episodio. Ahora bien, el republicano autorizó al renombrado Departamento de Guerra a actuar según creyeran conveniente. "Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?", afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono. "Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer", añadió.

Pero fue cuando le preguntaron sobre cómo de cerca llegaron a estar los aviones cuando Trump directamente señaló que derribarán dichas aeronaves si colocan en una situación peligrosa a sus embarcaciones: "No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados".

Maduro responde

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido este viernes a las acciones que está realizando Estados Unidos, entre las que se encuentra el envío de diez naves de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para reforzar su presencia en la operación contra el narcotráfico en el Caribe.

En un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro ha asegurado que EEUU "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe" y ha denunciado las "amenazas" que está realizando el país norteamericano: "Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países".

Eso sí, el mandatario ha advertido de que si Venezuela es agredida, se "pasaría a una etapa de lucha armada". Porque para Maduro su país está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".

"Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo", agregó matizando que el pueblo de Venezuela es "pacifista", pero "guerrero" y que "nadie" lo va a "venir a esclavizar" ni "hoy ni nunca jamás".