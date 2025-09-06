Declaran un incendio de nivel 2 en Castromil y avisan de "amenaza seria" para algunas poblaciones

¿Qué ha pasado? El incendio se ha detectado a lo largo de la mañana del 6 de septiembre y en una hora ha pasado de nivel 1 a nivel 2. Una veintena de medios, entre ellos seis aéreos, trabajan para extinguir las llamas.

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial en un incendio forestal en Castromil, Hemisende, Zamora, donde ya trabajan una veintena de medios, seis de ellos aéreos. La Consejería de Medio Ambiente informó inicialmente del incendio como de nivel 1, debido a la necesidad de proteger personas o bienes no forestales y la posibilidad de que se tarde más de 12 horas en estabilizarlo. En solo 60 minutos, se elevó a nivel 2. Este incendio rompe con la evolución favorable de los incendios en Castilla y León, donde los grandes fuegos de Fasgar e Igüeña ya no presentan riesgo. Otros incendios en la comunidad están controlados.

El incendio en Castromil se encuentra en la misma zona en la que este verano ya se luchó contra las llamas por uno derivado en A Mezquita. Las llamas rompen con la evolución favorable de los incendios en Castilla y León, donde ya solo estaban activos los grandes fuegos de Fasgar e Igüeña, y ya sin riesgo, y también otros tres incendios en El Espino, en Cantalejo y en Garcibuey.

Están controlados los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo e la Reina, Cipérez, Porto, La Uña, Caín de Valdeón, La Baña y Candelario, además del segundo de Berlanga del Bierzo y otro iniciado en Fontiveros.