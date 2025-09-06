Ahora

En Zamora

Declaran un incendio de nivel 2 en Castromil y avisan de "amenaza seria" para algunas poblaciones

¿Qué ha pasado? El incendio se ha detectado a lo largo de la mañana del 6 de septiembre y en una hora ha pasado de nivel 1 a nivel 2. Una veintena de medios, entre ellos seis aéreos, trabajan para extinguir las llamas.

La Guardia Civil observa un incendio en los alrededores de Castromil
La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial en un incendio forestal en Castromil, situado en la zona de Hemisende en Zamora, en el que ya trabajan una veintena de medios. De ellos, seis son aéreos.

Ha sido la Consejería de Medio Ambiente la que ha informado, en redes sociales, de este incendio en un comienzo de nivel 1 al requerir medidas de protección para las personas o bienes no forestales, y también ante la posibilidad de que se tarden más de 12 horas en estabilizarlo. En apenas 60 minutos se ha elevado a nivel 2, informan en 'Infocal'. Han avisado de "amenaza seria" para algunas poblaciones.

El incendio en Castromil se encuentra en la misma zona en la que este verano ya se luchó contra las llamas por uno derivado en A Mezquita. Las llamas rompen con la evolución favorable de los incendios en Castilla y León, donde ya solo estaban activos los grandes fuegos de Fasgar e Igüeña, y ya sin riesgo, y también otros tres incendios en El Espino, en Cantalejo y en Garcibuey.

Están controlados los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo e la Reina, Cipérez, Porto, La Uña, Caín de Valdeón, La Baña y Candelario, además del segundo de Berlanga del Bierzo y otro iniciado en Fontiveros.

