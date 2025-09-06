Ahora

Crimen

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía de Arousa: su hijo se lanzó de un tercer piso tras el suceso

¿Qué ha pasado? El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, dice a la prensa que todo apunta a un "matricidio" y que el supuesto responsable se encuentra ingresado en el Hospital del Salnés y custodiado por la Policía Nacional.

Miembros de los servicios funerarios en la calle Duque de Rivas de la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa tras el matricidio. Miembros de los servicios funerarios en la calle Duque de Rivas de la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa tras el matricidio. Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un joven de 22 años está siendo investigado por la muerte violenta este viernes de su madre, de 61, en su domicilio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), un piso desde el cual el presunto autor de los hechos se ha precipitado desde el balcón de un tercer piso.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, comentaba a la prensa que todo apunta a un "matricidio" y que el supuesto responsable se encuentra ingresado en el Hospital del Salnés y custodiado por la Policía Nacional, que investiga lo sucedido y con toda la "prudencia" descarta la participación de terceras personas.

Los hechos han sucedido, según este portavoz, a las seis y media de la tarde de este viernes en la céntrica calle Duque de Rivas. La víctima fue hallada muerta, boca abajo y entre "abundante sangre" en su apartamento, según ha detallado Losada a los medios de comunicación.

El hijo presenta lesiones "muy graves", su estado es crítico y las pesquisas efectuadas están por ahora en una "fase inicial".

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Local y efectivos del 061.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza con aranceles a Europa por la multa a Google
  2. Maribel Vilaplana rompe su silencio sobre su comida con Mazón: "No era consciente de lo que pasaba; el presidente no me trasladó ninguna inquietud"
  3. Puestos en libertad los 12 manifestantes detenidos por paralizar la etapa de La Vuelta en L'Angliru
  4. El entorno de García Ortiz insiste en que debe seguir para garantizar la fortaleza de la institución contra las mentiras y los poderes ocultos
  5. 2.600 kilómetros de gas y 30 años de compromiso: así es el 'Power of Siberia 2', un megagasoducto que unirá Rusia y China
  6. Detienen en Castelldefels a un violador que asaltaba con gran violencia a sus víctimas disfrazado con peluca, bigote y gafas de pasta