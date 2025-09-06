Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía de Arousa: su hijo se lanzó de un tercer piso tras el suceso

Miembros de los servicios funerarios en la calle Duque de Rivas de la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa tras el matricidio.

Un joven de 22 años está bajo investigación por la muerte violenta de su madre, de 61 años, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. El presunto autor se precipitó desde el balcón del tercer piso de su domicilio tras el incidente. Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra, indicó que se trata de un posible matricidio y que el joven está ingresado en estado crítico en el Hospital del Salnés, bajo custodia policial. La Policía Nacional, que descarta la implicación de terceras personas, investiga el suceso ocurrido el viernes a las seis y media de la tarde en la calle Duque de Rivas. La víctima fue hallada entre abundante sangre.

El hijo presenta lesiones "muy graves", su estado es crítico y las pesquisas efectuadas están por ahora en una "fase inicial".

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Local y efectivos del 061.