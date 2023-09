Equipo de Investigación ha logrado contactar con Aurelio, también conocido como Aurex, presunto socio de Alcasec. El joven vive desde hace más de un año en Melilla, ciudad en la que se crio. El programa ha podido visitar su casa familiar en la que, actualmente, ya no reside. A pesar de ello, su hermana, que si vive en ese domicilio, ha podido hablar con el equipo.

La joven ha expuesto que Aurelio no vive en ese domicilio ya que "aquí tuvo muchos follones también". Ha añadido que "no quiere saber nada de esto porque realmente está implicado y no tiene ni la cuarta parte que ver". Su hermana, sorprendentemente, no tiene el teléfono de su hermano ya que, según cuenta, "él no quiere que nadie tenga su teléfono".

Finalmente, horas después, Equipo de Investigación consigue el teléfono de Aurex. En una breve conversación, el joven ha negado ser la mano derecha de Alcasec. Ante la pregunta sobre su labor de ir a cajeros para retirar el dinero que obtenían a través de ataques informáticos, el joven ha declarado: "No voy a responder a ninguna de las preguntas que me realice, y mucho menos por teléfono".

De nuevo, se le ha preguntado en referencia a unas imágenes en las que aparece retirando dinero de un cajero en Getafe. 1600 euros que, según la policía, procedían de actividades delictivas. De nuevo, se ha reafirmado en su intención de no responder a las preguntas planteadas por el equipo. Finalmente, la conversación ha terminado cuando se le cuestiona su nivel de vida sin haber cotizado a la Seguridad Social.