Equipo de Investigación se infiltra en un grupo de WhatsApp de grafiteros: "Tirarte pieza y keko en Madriles es complicado"

Equipo de Investigación consigue acceder a un grupo de WhatsApp donde unos grafiteros se preparan para su próxima acción. Utilizan jergas y hablan sobre quién se encargará de tirar del freno de emergencia del tren.

Equipo de Investigación consigue infiltrarse en un grupo de WhatsApp donde unos grafiteros están organizando su próxima acción.

" Igual te llevan a un tren", le cuenta un grafitero a otro, que se muestra entusiasmado con la idea: "Hostia, locura". Lo único, le explica el primero, es que "seguramente te toque tirar a ti". Se refiere al freno de emergencia del tren, algo que al segundo no le supone ningún problema.

"¿Te has hecho alguna chapa ya?", le pregunta el grafitero, lo que el otro joven le responde afirmativamente. Hablan en clave, usando términos como 'chapa' para referirse a los trenes, 'pieza' para una firma de gran tamaño y 'keko' en referencia a los dibujos. Además, el primero le explica que en Madrid estas acciones son complicadas: "Tienes que ser mazo rápido".

Equipo de Investigación pregunta sobre esto a 'Kream', un grafitero, que asegura que él nunca ha parado un tren: "Muchas veces ni siquiera es un grafitero", afirma, explicando que suele ser "un chaval de tu barrio al que le das 20 euros de porros o de lo que quieras". Asegura que se hace así porque tirar del freno "es la multa más cara que te puedan llegar a poner porque están poniendo en peligro la circulación a los viajeros".

En su caso, reconoce que ha ido a varios países a pintar trenes y que le han detenido en Portugal, Francia y Bélgica, aunque luego no le han podido juzgar "porque no tienen la prueba de que yo salgo pintando ese tren".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.