'Equipo de Investigación' estrena 'La trastienda del Black Friday': el lado oculto del mayor pico de consumo del año

'Equipo de Investigación' revela la cara oculta del Black Friday, mostrando cómo el modelo de reparto exprés genera precariedad, fallos logísticos y redes de repartidores que trabajan en negro.

Esta noche, a las 22:30 horas, laSexta emite un nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' que radiografía la cara B del Black Friday, la semana de mayor consumo del año y el mayor estrés para el sistema de reparto.

El programa de Glòria Serra accede al interior de una de las mayores plataformas logísticas de España, donde miles de paquetes se clasifican sin descanso en jornadas que arrancan de madrugada. La investigación muestra cómo se sostiene un modelo diseñado para enviar millones de pedidos en 24 horas...y qué ocurre cuando la maquinaria falla.

Los reporteros ponen el foco en la última milla, el tramo final de la entrega, donde aparece una red paralela y casi invisible: los llamados andarines. Repartidores sin contrato que trabajan en negro, reclutados por autónomos que no pueden asumir el volumen de paquetes. En parques, polígonos y trasteros, clasifican la mercancía en el suelo y la distribuyen por códigos postales. Su testimonio revela un sistema al margen de la ley que explica, en parte, por qué algunos envíos nunca llegan a su destino.

El reportaje destapa un fenómeno en crecimiento: empresas que compran palés enteros de paquetes perdidos o devueltos y los revenden sin control en directos de TikTok. Miles de envíos acaban ahí, lejos del cliente que los reclamó.

'La trastienda del Black Friday' muestra el impacto real de un modelo basado en la velocidad y el bajo coste: presión extrema sobre repartidores, puntos de recogida convertidos en almacenes improvisados y vecinos que denuncian entregas ficticias con sus propios datos. Un retrato del engranaje que sostiene el consumo masivo...y de los límites que pone a prueba.

