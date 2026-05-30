'El Milagros', cara a cara con Equipo de Investigación: así respondía el presunto líder de la trama de 'telecoca' tras el registro policial

'El Milagros', señalado como presunto líder de una red de 'telecoca', abrió las puertas de su casa a Equipo de Investigación tras el registro policial. Entre ironías, negó su relación con el narcotráfico y aseguró que su familia está amenazada.

Mucho antes de sentarse en el foco policial, 'El Milagros', señalado como el supuesto cabecilla de una trama de 'telecoca', llevaba una vida aparentemente tranquila en un barrio de Madrid. Sin grandes alardes y alejado de cualquier imagen propia del narcotráfico, convivía con unos vecinos que hoy todavía recuerdan el día en que la Policía irrumpió en el edificio. Equipo de Investigación acudió hasta su domicilio para hablar con él y captó la escena en un programa emitido en 2022.

"Yo vi la puerta tirada y no sé más", recuerda una vecina sobre el registro policial. Las cámaras del programa muestran cómo todavía quedan señales visibles de aquella intervención: restos en el marco y una puerta recién instalada que evidencian la violencia con la que se produjo la entrada de los agentes.

Cuando el equipo llama al timbre, 'El Milagros' abre sin reparos al reportero y al cámara y acepta responder a sus preguntas. "¿Qué trata de personas?", replica con ironía cuando se le pregunta por los delitos que se le atribuyen. También rechaza cualquier conexión con el narcotráfico: "Según la Policía, pertenezco a una mafia italiana. Yo soy Pablo Escobar", comenta en tono sarcástico.

Durante la conversación, asegura además que su familia vive bajo amenazas porque muchas personas creen que posee una gran fortuna.

Su abogado, Diego Zayas, sostiene que el principal testigo protegido declaró únicamente para evitar su expulsión del país y niega cualquier relación de su cliente con el servicio de ‘telecoca’. Aunque reconoce que durante el registro se encontró droga en la vivienda, rechaza la versión policial sobre la magnitud de la operación: "No vamos a negar que apareció droga, pero ni mucho menos en las cantidades que apunta la investigación", defiende.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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