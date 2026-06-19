La insólita petición que recibió una empresa de despedidas de soltero: "Querían perseguir a una persona con enanismo disfrazada de Pikachu en Benidorm"

Algunas empresas ofrecían servicios de animación para este tipo de fiestas y, entre las contrataciones, figuraban personas con discapacidad, especialmente con enanismo. Así lo analizó un programa de Equipo de Investigación de 2024.

Las despedidas de soltero se habían convertido en un problema para numerosas ciudades españolas. El ruido, los excesos con el alcohol y algunas prácticas vejatorias llevaron a varios ayuntamientos a poner el foco en este tipo de celebraciones. Equipo de Investigación analizó en un programa de 2024 cómo se organizaban estos eventos y las polémicas que los rodeaban.

Algunas empresas ofrecían servicios de animación para este tipo de fiestas y, entre las contrataciones, figuraban personas con discapacidad, especialmente con enanismo, que eran utilizadas como parte de actividades cuyo objetivo era ridiculizarlas y provocar las risas de los asistentes.

Sin embargo, la reforma de la ley de discapacidad endureció la regulación de estas prácticas. La normativa prohibía los espectáculos o actividades recreativas en los que se utilizara a personas con discapacidad para provocar la burla, la mofa o la irrisión del público de una forma contraria al respeto de la dignidad humana.

Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, denunció en el programa que este tipo de comportamientos no podían seguir produciéndose. "Una sociedad del siglo XXI no puede permitirse tener a gente esposada, tener a gente que le dan collejas por sus cuerpos", afirmó.

En este contexto, una conocida empresa británica especializada en despedidas de soltero desveló cuál había sido la petición más llamativa que había recibido: un grupo de clientes quería perseguir por Benidorm a una persona con enanismo disfrazada de Pikachu.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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