Equipo de Investigación destapa a un vendedor de burundanga: "No sea tan específico por teléfono"

¿Es fácil acceder a comprar 'burundanga'? Equipo de Investigación indagó en 2017 en la escopolamina, más conocida como 'burundanga', una droga frecuentemente utilizada para cometer delitos con sumisión química de la víctima. Para comprobar cuánto de sencillo es hacerse con esta sustancia, el programa contactó con un vendedor que se anunciaba a través de Internet.

El vídeo sobre estas líneas recoge la conversación que mantuvo el periodista, que se hacía pagar por un 'cliente' interesado en comprar burundanga, con el vendedor. El hombre se refería en todo momento a la droga como "suero de la verdad" y llegó a explicar que en formato líquido "es más fácil de aplicar" y que tenía un coste de "140 euros".

"No se nota ni que lo has echado, ni tampoco cuando pase el efecto se recuerda nada", le detallaba al reportero. "Pero no sea tan especifico por teléfono, porque no es bueno", le aseguró el vendedor, tras las advertirle de los efectos que tendría la droga en la víctima.

*El contenido al que se hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.